Com febre, Carlos desfalca o Atlético-MG e será substituído por Maicosuel

Além de não treinar na manhã desta sexta-feira na Cidade do Galo, Carlos também ficou de fora da lista de relacionados do Atlético-MG para o confronto com o Flamengo. Assim, a única dúvida na escalação do time está sanada: o meia Maicosuel vai ficar com a vaga de Carlos no setor ofensivo.

Maicosuel foi testado entre os titulares do Atlético nos últimos treinamentos, exatamente no lugar do atacante, agora vetado. E a sua entrada será a única alteração na formação do time em comparação com o time que empatou por 2 a 2 com o Santos, na rodada anterior.

Assim, o Atlético vai enfrentar o Flamengo com a seguinte formação: Victor; Patric, Leonardo Silva, Jemerson e Douglas Santos; Rafael Carioca, Dátolo e Giovanni Augusto; Maicosuel, Thiago Ribeiro e Lucas Pratto.

Com 11 pontos, o Atlético está em sexto lugar no Brasileirão. Confira a lista de 21 jogadores relacionados pelo técnico Levir Culpi para o duelo com o Flamengo:

Goleiros: Victor, Uilson.

Laterais: Patric, Douglas Santos, Carlos César, Pedro Botelho.

Zagueiros: Leonardo Silva, Edcarlos, Jemerson.

Volantes: Josué, Leandro Donizete, Rafael Carioca.

Meias: Maicosuel, Giovanni Augusto, Cardenas, Dátolo, Dodô.

Atacantes: Lucas Pratto, Thiago Ribeiro, Jô, Guilherme.