Com febre, Felipe Melo desfalca reapresentação do Palmeiras nesta terça

O elenco do Palmeiras se reapresentou na tarde desta terça-feira na Academia de Futebol após a vitória do último domingo, sobre o Atlético-MG, com uma nova baixa no treino. O volante Felipe Melo, com febre, acabou dispensado da atividade que iniciou a preparação da equipe para a partida do próximo sábado, contra o Santos, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro.

Apesar do problema, Felipe Melo deve se recuperar a tempo do próximo compromisso da equipe. Por outro lado, o meia Gustavo Scarpa, com lesão na perna direita, ainda não retornou ao trabalho e continua como dúvida. Quem continua fora da equipe pelos próximos compromissos são os atacantes Ricardo Goulart e Willian, que tratam de problemas mais graves no joelho direito.

A partida do próximo sábado terá mando do Palmeiras, porém não será realizada no Allianz Parque pois a arena vai receber show da banda Los Hermanos. Para o primeiro clássico válido pelo Campeonato Brasileiro, a tendência é o técnico Luiz Felipe Scolari modificar um pouco a formação, até para ter alguns titulares mais descansados para o compromisso seguinte, válido pela Copa do Brasil.

Na terça-feira, em São Luís, o Palmeiras estreia na competição diante do Sampaio Corrêa. A partida de volta será na semana seguinte, no Allianz Parque. Depois do treino desta terça-feira, o elenco retorna ao trabalho na quarta, também na Academia de Futebol.