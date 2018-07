Com febre, Guerrero desfalca Corinthians contra a Ponte Preta

O técnico Tite sofreu uma importante baixa de última hora no Corinthians. O atacante Guerrero, artilheiro do time na temporada, acordou com febre neste sábado e não terá condições de enfrentar a Ponte Preta, às 16h20, em duelo das quartas de final do Campeonato Paulista.

Com mal-estar, Guerrero foi encaminhado para fazer exames no Hospital São Luís pela manhã. O clube, contudo, ainda não tem maiores informações sobre o estado de saúde do jogador. "Mais detalhes serão esclarecidos pelo departamento médico do Corinthians durante o dia", anunciou a assessoria do time.

Sem Guerrero, o treinador corintiano tem como opções para o setor o atacante Vagner Love e o meia Danilo, que atuou mais avançado justamente na vaga de Guerrero em três jogos da equipe na Copa Libertadores - o peruano estava cumprindo suspensão. A partida deste sábado será disputada no Itaquerão.