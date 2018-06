Com febre, Piqué vira baixa em treino da seleção da Espanha

Em preparação para uns dos últimos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo, a seleção da Espanha sofreu uma baixa no treino desta terça-feira, no CT de Las Rozas, perto de Madri. O zagueiro Gerard Piqué sentiu febre e não participou da atividade ao lado dos companheiros.

Piqué foi a única baixa do treino. Febril, não participou dos trabalhos físicos e nem chegou a pisar no gramado. O jogador do Barcelona, apesar disso, não preocupa o técnico Julen Lopetegui para o amistoso desta sexta-feira, contra a Alemanha, em Düsseldorf. No dia 27, o adversário será a Argentina, em Madri.

Sem Piqué, Lopetegui contou com as três novidades na atividade desta terça. O lateral Marcos Alonso, do Chelsea, e os meias Rodrigo Hernández e Dani Parejo, do Villarreal e do Valência, respectivamente, trabalharam normalmente. Outro reforço desta convocação é o atacante brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa, que voltou de lesão em janeiro.

Após forte campanha nas Eliminatórias Europeias, a Espanha chegará à Rússia, em junho, como uma das principais candidatas ao título.