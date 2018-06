Com febre, Ricardo Oliveira fica fora de treino do Atlético-MG

O técnico interino Thiago Larghi teve um desfalque de peso no treino do Atlético-MG nesta quinta-feira. O atacante Ricardo Oliveira, com febre, não participou da atividade realizada na Cidade do Galo, às vésperas do primeiro jogo da decisão do Campeonato Mineiro diante do Cruzeiro, domingo, no Independência.

Ricardo Oliveira apresentou um quadro febril e, por isso, foi poupado da atividade. Apesar da ausência, o atacante não preocupa a princípio e deve estar em campo normalmente na decisão.

Se Ricardo Oliveira foi ausência, a boa notícia ficou por conta de outro atacante. Pouco aproveitado por Larghi, Carlos voltou a treinar normalmente após se recuperar de uma contusão no tornozelo direito e deve ficar à disposição para a partida do fim de semana.

Estas informações foram passadas pela assessoria do Atlético-MG, uma vez que o treino foi fechado à imprensa. Larghi optou pelo mistério, impediu a entrada dos jornalistas e não deu qualquer pista da escalação que pretende levar a campo diante do Cruzeiro nesta primeira partida.