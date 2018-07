Com febre, volante Wesley desfalca treino do São Paulo

O volante Wesley desfalcou o treino do São Paulo nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda. O jogador estava com febre e foi dispensado da atividade comandada pelo técnico Milton Cruz em campo reduzido, trabalho que também teve a ausência de dois outros que são dúvidas para a partida de sábado, contra o Joinville, no Morumbi: o volante Souza e o zagueiro Rafael Toloi.

A dupla passou a tarde na academia para tentar se recuperar de lesões. Souza tem um problema na coxa direita e Toloi machucou o ombro direito. Os dois continuam como dúvida para a próxima rodada do Brasileirão e ainda não foram a campo nesta semana. O retorno dos últimos dias é do lateral-esquerdo Carlinhos. Recuperado de problema na coxa esquerda, ele já está treinando normalmente com os demais jogadores.

Wesley também é dúvida para enfrentar o Joinville e o clube vai aguardar a evolução do quadro do jogador antes de definir o retorno dele aos treinos. A dengue recente no meia Michel Bastos deixa a comissão técnica ainda mais preocupada com possíveis problemas de saúde no elenco. O volante ficará em observação durante os próximos dias e caso se recupere, estará em campo na partida contra os catarinenses, sábado, às 18h30.