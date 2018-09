Com Felipão, Palmeiras marca 80% dos gols no segundo tempo

O Palmeiras do técnico Luiz Felipe Scolari tem mostrado uma característica curiosa. Desde a chegada do treinador ao cargo, no começo de agosto, a equipe fez 13 partidas e além da solidez defensiva, mostrou o quanto gosta de definir o placar depois do intervalo. Dos 15 gols marcados até agora, 12 deles (80%) foram no segundo tempo dos jogos.

No último domingo, contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, o roteiro foi esse. Felipe Melo marcou de cabeça após escanteio e garantiu o empate em 1 a 1. A equipe continuou invicta sob o comando do treinador no Campeonato Brasileiro e se fixou na terceira posição da tabela graças à reação construída depois de um primeiro tempo ruim em Salvador.

Outro dado interessante da passagem de Felipão é que nas partidas que o time não fez gol no segundo tempo, não saiu do zero no placar. Dos 13 jogos até agora, em nove isso aconteceu. Contra o Inter e América-MG pelo Brasileiro, o Palmeiras empatou em 0 a 0. Já diante de Cerro Porteño e Cruzeiro, por Libertadores e Copa do Brasil, respectivamente, o time alviverde perdeu por 1 a 0.

A lista dos nove jogos da gestão de Felipão em que a equipe fez gol no segundo tempo apresenta curiosidades. Em boa parte desses compromissos quem participou do lance decisivo saiu do banco de reservas. Contra o Bahia, por exemplo, Dudu entrou no intervalo e serviu para Felipe Melo fazer de cabeça. Na vitória sobre o Botafogo, Lucas Lima foi acionado para entrar e marcar os dois gols no segundo tempo.

O Palmeiras, que nesta terça embarca para Santiago, está nas quartas de final da Libertadores graças principalmente a gols marcados no segundo tempo. Nas oitavas de final, contra o Cerro Porteño, a equipe fez 2 a 0 fora de casa com Borja, em duas finalizações certeiras na metade final da partida. O resultado foi fundamentalpara colocar a equipe paulista diante do Colo-Colo, na próxima fase.

Jogos do Palmeiras com Felipão

1x1 Bahia - gol no segundo tempo

0x1 Cruzeiro

1x0 Corinthians - gol no segundo tempo

2x0 no Atlético-PR - dois gols no segundo tempo

2x1 na Chapecoense - um gol no segundo tempo

0x1 Cerro Porteño

0x0 Inter

2x0 Botafogo - Dois gols no segundo tempo

3x0 Vitória - Um gol no segundo tempo

1x0 Bahia - Gol no segundo tempo

1x0 Vasco - Gol no segundo tempo

2x0 Cerro Porteño - Dois gols no segundo tempo

0x0 America-MG