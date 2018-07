Com Ferreyra, Botafogo define inscritos na Libertadores A dois dias de sua estreia na fase preliminar da Libertadores, que acontecerá quarta-feira, diante do Deportivo Quito, no Equador, o Botafogo divulgou nesta segunda a lista com os 25 nomes inscritos na competição. Entre os jogadores está o atacante Ferreyra. O argentino está entre as apostas do clube para o torneio mesmo ainda sem ter sua situação regularizada.