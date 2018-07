Com festa da torcida, Botafogo apresenta novo uniforme no Engenhão

O Botafogo apresentou neste sábado o seu novo uniforme para a temporada de 2018. O evento foi no Engenhão e contou com a presença da torcida, que aproveitou o clima festivo para celebrar a conquista do Campeonato Carioca, assegurada no último domingo.

O novo uniforme foi inspirado nas tradições e buscou referências nas essências regionais, segundo informou o próprio Botafogo. A camisa 1 seguirá nas cores preto e branco, mas possui um design diferenciado.

A parte frontal, por exemplo, tem tecido liso preto com listras marcadas em baixo relevo. Já a parte de trás e a barra da manga foram feitas em retilínea preta com listras brancas, segundo acrescentou o clube.

"Em homenagem aos 50 anos do Esquadrão de 1968, bicampeão estadual e campeão da Taça Brasil, que tornou o clube o primeiro time carioca a vencer o campeonato nacional, a fornecedora criou uma gravação térmica de impressão de baixo relevo", explicou a nota.

A estreia do novo uniforme será feita na segunda-feira, no próprio Engenhão, às 20 horas, contra o Palmeiras, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo chega embalado não apenas pela conquista do Carioca, mas pela boa vitória sobre o Audax Italiano, no Chile, no duelo de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana.