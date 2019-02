Com festa da torcida do Fluminense em aeroporto, Ganso desembarca no Rio

O meia Paulo Henrique Ganso teve na noite de domingo o seu primeiro contato com a torcida do Fluminense. O jogador chegou ao Rio de Janeiro, proveniente de Santos, e foi recebido por cerca de 150 torcedores no desembarque no Aeroporto Santos Dumont. Vestindo um uniforme do clube, ele agradeceu o apoio de todos em sua volta ao Brasil.

"Quero fazer bem meu trabalho para alegrar essa torcida toda. Essa recepção maravilhosa, só tenho que entrar em campo e fazer o melhor para dar alegrias", disse o meia, que será apresentado nesta terça-feira, em um evento no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Ganso fez questão de falar que está preparado para entrar em campo quando o técnico Fernando Diniz quiser. Ele vinha mantendo a forma física em Santos, onde ficou durante a negociação entre Fluminense e Sevilla, da Espanha. "Estava treinando há muito tempo, agora só depende do Fernando Diniz", afirmou, antes de ser erguido por seguranças e ser ovacionado pelos torcedores presentes no aeroporto.

Depois da apresentação nesta terça-feira, o primeiro contato de Ganso com o elenco tricolor deve ocorrer apenas na quarta. Isso porque o Fluminense estreia nesta terça na Copa do Brasil contra o River-PI, no estádio Albertão, em Teresina.

Aos 29 anos, Ganso rescindiu o seu contrato com o Sevilla e assinou por cinco temporadas com o Fluminense. O clube tricolor será o quinto da carreira do meia, que defendeu Santos, São Paulo, Sevilla e Amiens (França), onde estava emprestado pelo time espanhol até dezembro do ano passado.