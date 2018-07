Com festa da torcida, Inter embarca para jogo decisivo contra o Tigres

Cerca de cem torcedores foram apoiar o elenco do Internacional no embarque para a cidade de Monterrey, no México, onde a equipe decidirá na quarta-feira, às 22 horas (horário de Brasília), uma vaga para a final da Copa Libertadores.

A festa no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, começou com a chegada do ônibus do clube. Cada atleta que descia para o saguão era saudado com muito entusiasmo. E a festa seguiu mesmo após o embarque, como se estivessem no Beira-Rio.

Depois de vencer a partida em casa por 2 a 1, o Inter avança para a decisão com qualquer empate. Pode até perder por um gol de diferença, mas desde que marque pelo menos dois (ou seja, avança com placares como 3 a 2, 4 a 3, 5 a 4...). Se o resultado da primeira partida se repetir, a decisão vai para os pênaltis.

Entre os relacionados pelo técnico Diego Aguirre, a principal ausência é a do zagueiro Réver, que sentiu a coxa na partida contra o Goiás, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, o zagueiro Juan, o meia Alex e o atacante Eduardo Sasha, que começaram o jogo do Brasileirão como titular para ganhar ritmo, viajaram para o México.

Sasha falou sobre a expectativa dos jogadores para a partida. "Eles vão estar jogando em casa, com a necessidade do resultado, então vai ser normal eles saírem (ao ataque). A pressão vai ser enorme, mas vamos buscar a vitória. Não pode ficar recuado, porque isso chama o gol. Estamos preparados para o jogo de quarta. Sabemos que temos condições de ir lá e vencer também", comentou.

A provável escalação do Inter para o confronto de volta da semifinal terá: Alisson; William, Ernando, Juan e Geferson; Rodrigo Dourado, Aránguiz, D'Alessandro e Valdívia; Lisandro López (Eduardo Sasha) e Nilmar.

CONFIRA A LISTA DOS RELACIONADOS PARA A PARTIDA:

Goleiros - Alisson, Muriel e Dida.

Zagueiros - Juan, Alan e Ernando.

Laterais - William e Geferson.

Volantes - Rodrigo Dourado, Aránguiz, Nilton, Nico Freitas e Wellington Martins.

Meias - D'Alessandro, Valdívia, Anderson e Alex.

Atacantes - Nilmar, Sasha, Lisandro López, Rafael Moura e Vitinho.