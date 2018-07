Com festa para crianças, Inter faz último treino em Fortaleza e segue para Maceió

Em Fortaleza desde a última segunda-feira, o Internacional se despediu da cidade nesta quinta com um treinamento físico para os jogadores que foram titulares no triunfo por 2 a 0 sobre o Ceará, na terça, no Castelão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O trabalho foi realizado no CT Alcides Santos, do Fortaleza. E enquanto os titulares fizeram uma atividade física, dividida entre a academia e o gramado, os reservas realizaram trabalhos técnicos no campo. Além disso, 50 crianças do Grupo Genoma Colorado agitaram a atividade e conheceram os jogadores.

O elenco do Inter viaja ainda nestas quinta-feira para Maceió, local da próxima partida do time na Série B do Campeonato Brasileiro, no sábado, quando o time vai encarar o CRB no Rei Pelé.

Sem nenhum jogador suspenso, a tendência é que o técnico Guto Ferreira repita a formação que superou o Ceará. Assim, o Inter deve entrar em campo com a seguinte formação: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Klaus, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, Felipe Gutiérrez e D'Alessandro; William Pottker e Nico López. Isso deve ser confirmado no treinamento de sexta em Maceió.

Com a vitória sobre o Ceará, o Inter ascendeu uma posição, para o quinto lugar na Série B, com 21 pontos, a dois do G4, a zona de acesso da Série B.