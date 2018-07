Com filhos de Simeone e Grondona, Argentina tropeça na estreia no Mundial Sub-20 Maior campeã da história do Mundial Sub-20 de Futebol, a Argentina decepcionou na sua estreia na edição 2015. Contando com um Simeone com a camisa 9 e um Julio Grondona como treinador, no banco de reservas, os argentinos ficaram no empate em 2 a 2 com o Panamá no principal jogo do primeiro dia da competição, na Nova Zelândia.