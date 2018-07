Rooney desencanta, e United assume liderança do Inglês

O Manchester United venceu o Sunderland por 3 a 0, neste sábado, no Estádio Old Trafford, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Inglês, e assumiu a liderança do torneio. A partida marcou o fim do mais longo jejum de gols do atacante Wayne Rooney no torneio, que durava exatos 1.000 minutos.

Com o triunfo, o Manchester United chegou a 16 pontos e ultrapassou o rival Manchester City na ponta. O Sunderland, por sua vez, segue na lanterna da competição, sem vencer e com apenas dois pontos somados.

Apesar de enfrentar o último time da tabela, os anfitriões tiveram muita dificuldade para superar a defesa do Sunderland no primeiro tempo. Memphis Depay abriu o placar aos 49 minutos, após completar cruzamento de Juan Mata.

Na segunda etapa, no entanto, tudo foi diferente. Com menos de um minuto de bola rolando, Martial avançou pela direita e cruzou forte para Rooney, que completou com o joelho direito e voltou a balançar as redes. O último gol do atacante no Campeonato Inglês havia sido em abril deste ano.

Quando a partida se encaminhava para o apito final, aos 45 do segundo tempo, o espanhol Juan Mata recebeu na grande área e chutou forte, sem chances de defesa, para dar números finais ao marcador: 3 a 0.

LIVERPOOL VOLTA A VENCER

Ainda neste sábado, o Liverpool bateu o Aston Villa por 3 a 2, jogando em casa, e retomou o caminho das vitórias no Campeonato Inglês após quatro jogos - duas derrotas e dois empates. Assim, o Liverpool foi a 11 pontos e subiu para a sétima colocação, enquanto o Aston Villa permaneceu com quatro, na 18ª posição, a primeira na zona de rebaixamento do torneio.

Os grandes destaques do jogo foram o brasileiro Philippe Coutinho, com duas assistências, e o inglês Daniel Sturridge, que estava lesionado desde o primeiro semestre e foi autor de dois gols. James Milner abriu o placar aos dois minutos do primeiro tempo, após receber passe de Coutinho. Na segunda etapa, Sturridge ampliou, aos 14 minutos, e Rudy Gestede descontou para o Aston Villa, aos 21. Logo após ser vazado, aos 22, o Liverpool marcou o terceiro. Sturridge tabelou com o Philippe Coutinho e tocou na saída do goleiro. Gestede ainda marcou mais um, mas não conseguiu arrancar o empate.

ARSENAL GOLEIA

Fora de casa, o Arsenal derrubou o último invicto do Campeonato Inglês ao golear o Leicester City por 5 a 2, com uma bela atuação do atacante chileno Alexis Sánchez, autor de três gols na partida. Com o resultado, o time londrino chegou aos 13 pontos, em quarto lugar. Já o Leicester é o sexto colocado, com 12.

Porém, foi o Leicester que abriu o placar da partida, aos 13 minutos da etapa inicial, com o gol marcado por Jamie Vardy. Mas o Arsenal conseguiu a virada ainda no primeiro tempo, com os gols de Walcottt, aos 18, e Alexis Sánchez, aos 33 minutos.

No segundo tempo, o chileno marcou mais duas vezes, aos 13 e aos 36 minutos. Vardy fez o segundo gol do Leicester aos 45, mas, no minuto seguinte, Olivier Giroud definiu o placar em 5 a 2 para o Arsenal.

OUTROS JOGOS

Também neste sábado, o Southampton superou o Swansea City por 3 a 1, o Stoke City fez 2 a 1 no Bournemouth, e o West Ham United empatou por 2 a 2 com o Norwich City.