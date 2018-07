Com fim eletrizante, Astana e Galatasaray empatam na Liga dos Campeões

Foi o primeiro ponto das duas equipes no Grupo C, ambas atrás do Atlético de Madrid e do Benfica, que têm três pontos cada e se enfrentam mais tarde nesta quarta. Na última rodada do primeiro turno da chave, o Atlético de Madrid recebe o Astana e o Galatasaray pega o Benfica na Turquia.

O primeiro tempo da partida desta quarta foi do Galatasaray. O goleiro Eric impediu golaço de Sneijder de fora da área, mas aos 29 minutos nada pôde fazer. Kisa recebeu na intermediária, ajeitou e bateu forte. A curva da bola enganou Eric, que pulou tarde e não alcançou.

No segundo tempo, o Astana equilibrou e perdeu chances na sequência, com Dzholchiyev e Foxi, que finalizaram sozinhos, quase da pequena área, mas erraram. O time casaque, então, contou com a ajuda do adversário para empatar. Aos 31, Kaya errou, Kabananga aproveitou e cruzou. Muslera desviou com as pontas dos dedos e Balta, que tentava cortar, acabou tocando contra.

O duelo ficou aberto e ambos os times abusavam dos gols perdidos. Até que o goleiro Eric tentou cortar um cruzamento, mas socou errado e jogou contra a própria meta. A derrota parecia certa, mas o Astana foi buscar o empate. Após cruzamento da esquerda, Muslera tirou, mas Cañas pegou de cabeça, de fora da área, e tocou para o gol vazio.