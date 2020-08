Com finais estaduais, CBF adia três jogos da primeira rodada do Brasileirão

A diretoria de competições da CBF anunciou nesta terça-feira o adiamento de três partidas da rodada de estreia do Campeonato Brasileiro, que terá seu início neste final de semana. Os jogos Corinthians x Atlético Goianiense, em São Paulo, Palmeiras x Vasco, também na capital paulista, e Botafogo x Bahia, no Rio de Janeiro, que aconteceriam neste domingo, foram adiados para datas que serão definidas posteriormente pela entidade.

Como já era previsto depois que a Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou na semana passada que os finalistas do Campeonato Paulista teriam seus jogos de estreia no Brasileirão adiados, só faltava a CBF confirmar a alteração. Corinthians e Palmeiras iniciam a decisão nesta quarta-feira, na Arena Corinthians, e disputam o segundo duelo decisivo neste sábado, no estádio Allianz Parque.

Assim, já pela segunda rodada, o Corinthians começará a competição nacional no próximo dia 12, quarta-feira, contra o Atlético-MG, às 19h15, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. O Palmeiras fará a sua estreia também fora de casa contra o Fluminense, às 21h30 do mesmo dia, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

O que chama a atenção nesses adiamentos de jogos da primeira rodada é o motivo alegado pela CBF para a mudança do jogo entre Botafogo e Bahia. A entidade nacional alega que a partida marcada para este domingo, às 11 horas, no estádio do Engenhão, não poderá ser realizada neste dia por coincidir com a data base da partida definidora do título do Campeonato Baiano.

No entanto, de acordo com a Federação Bahiana de Futebol (FBF), as partidas da final entre Atlético de Alagoinhas e Bahia serão nesta quarta-feira e no próximo dia 26, ambas no estádio de Pituaçu, em Salvador. Portanto, não teria motivo para o adiamento da estreia do clube tricolor no Brasileirão.

Com a alteração, o Bahia fará agora a sua primeira partida pela competição nacional contra o Coritiba, em Salvador, no próximo dia 12, às 20h30. O Botafogo estreará no mesmo dia e horário contra o Red Bull Bragantino, em Barueri (SP).