Com final de Libertadores, CBF adia jogos de Santos e Palmeiras no Brasileirão

A classificação de Palmeiras e Santos para a decisão da Copa Libertadores, no próximo dia 30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, provocou mudanças na tabela do Campeonato Brasileiro. O departamento de competições da CBF anunciou nesta quinta-feira o adiamento das partidas dos dois clubes paulistas pela 33.ª rodada.

De acordo com a nova tabela, o clássico do Santos contra o Corinthians foi transferido de 31 de janeiro, um domingo, para o dia 17 de fevereiro, uma quarta-feira, às 19 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, enquanto que o Palmeiras recebe o Botafogo no dia 2, uma terça, às 16 horas, no estádio Allianz Parque, em São Paulo.

A equipe que for campeã da Libertadores ainda terá mais mudanças no calendário, já que disputará o Mundial de Clubes da Fifa, a ser realizado de 1 a 11 de fevereiro, no Catar. A final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio, por exemplo, já foi remanejada para os dias 11 e 17 de fevereiro e existe a possibilidade de ocorrer novo adiamento em caso de título alviverde na competição continental.

Outra alteração na tabela acontecerá na 35.ª rodada. Quem conquistar a Libertadores terá o seu jogo adiado por conta da viagem ao Catar - o primeiro jogo, já pelas semifinais do Mundial de Clubes, está marcado para 7 ou 8 de fevereiro.

No Brasileirão, o Santos tem programado o duelo contra o Atlético Goianiense, no dia 6, um sábado, às 21 horas, contra o Atlético Goianiense, em Goiânia. Já o Palmeiras encara o Coritiba na segunda-feira, dia 8, às 18 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.