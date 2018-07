Com final eletrizante, CRB e Guarani empatam por 1 a 1 no Rei Pelé

Em jogo recheado de emoção nos minutos finais, o Guarani conseguiu arrancar um ponto importante para seguir na briga pela liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, no encerramento da 16.ª rodada, o time de Campinas (SP) empatou com o CRB por 1 a 1, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Os dois gols da partida saíram nos minutos finais do segundo tempo. Adalberto anotou para os donos da casa aos 46, enquanto que Diego Jussani empatou aos 49.

O resultado mantém o Guarani na vice-liderança, com 28 pontos. O líder é o América-MG, com 30, que abriu a rodada na última sexta-feira vencendo o Figueirense por 4 a 2. O CRB chegou ao oitavo jogo sem derrota e caiu para quinto lugar, com 25 pontos.

Com três volantes e um ataque "leve" - sem um homem de área, o Guarani conseguiu segurar bem o CRB e controlou a partida, fazendo um bom primeiro tempo. A primeira chance de gol foi justamente pelo lado campineiro em cobrança de falta de Diego Jussani, que obrigou o goleiro Edson Kölln a fazer grande defesa.

O CRB não achou espaços na defesa bugrina e não finalizou ao gol de Leandro Santos, que apareceu apenas nas bolas recuadas e para cobrar tiros de meta. Ainda antes do intervalo, o Guarani teve outra grande chance de abrir o placar. Aproveitando passe errado do adversário, Lenon levantou na área e Fumagalli apareceu entre os zagueiros para desviar de cabeça, obrigando Edson Kölln a fazer a defesa.

O CRB voltou para o segundo tempo com dois homens de área enfiados no ataque para tentar romper o bloqueio bugrino de alguma forma. O Guarani, no entanto, aproveitou os espaços e assustou logo aos dois minutos com Auremir. O meio-campista apareceu de surpresa na área e finalizou por cima, desperdiçando boa oportunidade. Os campineiros seguiram melhores, mais perigosos, e tiveram outra boa chance de ampliar com Caíque. Ele antecipou a marcação depois de cruzamento da direita, mas finalizou para fora.

Com as mudanças, o Guarani perdeu a força ofensiva, mas manteve a estrutura, segurando bem o CRB. O time alagoano também trocou algumas peças, especialmente no campo de ataque. Os donos da casa, no entanto, ainda criaram grande oportunidade. Após cruzamento da direita e falha de Leandro Santos, Neto Baiano ficou com o gol livre, mas cabeceou para fora.

No lance seguinte, originado em cobrança de lateral, o CRB abriu o placar. Aos 46 minutos, depois de lançamento para a área, o zagueiro Adalberto subiu mais que a defesa bugrina e venceu Leandro Santos de cabeça. Valente, o Guarani foi buscar o empate nos acréscimos. Aos 49, Diego Jussani aproveitou sobra dentro da área e fuzilou para o fundo das redes.

Pela 17.ª rodada, os dois times voltam a campo no próximo sábado, às 16h30. No estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, o Guarani recebe o Londrina, enquanto que o CRB visita o Goiás, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

CRB 1 x 1 GUARANI

CRB - Edson Kölln; Marcos Martins, Flávio Boaventura, Adalberto e Diego; Yuri, Edson Ratinho, Tony e Chico (Ytalo); Zé Carlos (Elvis) e Erick Salles (Neto Baiano). Técnico: Dado Cavalcanti.

GUARANI - Leandro Santos; Lenon, Diego Jussani, Ewerton Páscoa e Gilton; Auremir, Evandro, Richarlyson (Betinho), Bruno Nazário e Fumagalli (Luiz Fernando); Caíque (Serafim). Técnico: Osvaldo Alvarez (Vadão).

GOLS - Adalberto, aos 46, e Diego Jussani, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Adalberto e Marcos Martins (CRB); Auremir (Guarani).

ÁRBITRO - Grazianni Maciel Rocha (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).