Com Firmino machucado, Dunga convoca Ricardo Oliveira para Eliminatórias A CBF anunciou no fim da tarde desta quinta-feira a convocação do atacante Ricardo Oliveira, do Santos, para os jogos contra Chile e Venezuela, nos dias 8 e 13 de outubro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. O jogador ocupará a vaga que era de Roberto Firmino, do Liverpool, cortado por lesão.