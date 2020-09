Com físico desgastado, Santos quer manter bom momento diante do Fortaleza

Confiante após derrotar o Delfín, no Equador, e ficar muito perto de se classificar às oitavas de final da Libertadores, o Santos muda suas atenções para Brasileirão e hoje enfrenta o Fortaleza na Vila Belmiro, às 20h30. A fase é boa. A equipe não perde há cinco jogos e quer ampliar sua sequência positiva.

O técnico Cuca não definiu o time titular para o jogo, mas deve poupar os principais jogadores por causa do desgaste da longa viagem para Manta, no Equador. Grande destaque da equipe na temporada, o atacante Marinho deve começar no banco. Outros jogadores, como Carlos Sánchez e Felipe Jonatan, devem ficar de fora. Lucas Veríssimo, substituído no primeiro tempo da partida no Equador por problemas físicos, é outro com poucas chances de jogar.

“É difícil você manter um alto nível jogando domingo e quarta, domingo e quarta, com viagens. Chega em um momento é o jogador acusa. Por isso estamos procurando rodar o elenco, colocando esses garotos para jogar”, explicou Cuca.

Os jovens têm dado conta do recado. Um deles é o atacante Kaio Jorge, muito elogiado pelo técnico. “Nosso coletivo é muito forte. Essa união do grupo é fundamental para o nosso entrosamento dentro de campo. Estamos assimilando bem as ideias do professor Cuca e agora é trabalhar com os pés no chão para seguirmos no caminho certo”, afirmou o garoto.

O Fortaleza, que está há três jogos sem perder, tem problemas na defesa. O zagueiro Quintero está lesionado e o lateral-direito Tinga ainda não se recuperou. O técnico Rogério Ceni vai escalar Jackson e Marlon.

FICHA TÉCNICA

SANTOS: João Paulo; Pará, Alex, Luan Peres e Wagner Leonardo; Pituca, Jean Mota e Lucas Lourenço; Raniel, Kaio Jorge e Soteldo. Técnico: Cuca.

FORTALEZA: Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Jackson, Carlinhos; Juninho, Felipe; Osvaldo, Romarinho, Wellington Paulista e David. Técnico: Rogério Ceni.

JUIZ: Heber Roberto Lopes (SC).

LOCAL: Vila Belmiro.

HORÁRIO: 20h 30.