Com Flamengo reserva, César celebra chance de disputar decisão contra o Vasco

Já garantido nas semifinais do Campeonato Carioca e com o duelo diante do Peñarol pela Libertadores, quarta-feira que vem, na cabeça, o Flamengo vai a campo com um time reserva na decisão da Taça Rio. Diante do Vasco, domingo, no Maracanã, jogadores como o goleiro César terão a chance de mostrar serviço em um confronto tão importante.

"Poder jogar um clássico, em uma final de campeonato... Para a gente, é um grande jogo e vamos demonstrar que todos estão capacitados para essa final", declarou o goleiro de 27 anos, que exaltou a confiança que o técnico Abel Braga tem no elenco rubro-negro.

"O professor Abel tem total consciência do que está fazendo. Ele confia no elenco inteiro e vamos para final como uma oportunidade para quem não vem jogando. Queremos muito jogar e ajudar o Flamengo a vencer. Independentemente do time que irá atuar, vamos com força total para sair com o título da Taça Rio. Depois, queremos seguir no Carioca, para ganhar o título também lá no final", comentou.

César evitou fazer críticas ao regulamento do Carioca, que minimizou a importância desta decisão ao Flamengo. O goleiro também revelou ter conversado com Abel, que segue internado, após passar mal no Fla-Flu de quarta e ser diagnosticado com uma arritmia, e está vetado para a partida de domingo.

"Logo que acabou o jogo ficamos preocupados pelo que aconteceu, mas depois tivemos a notícia de que não era grave. Isso colocou mais tranquilidade no nosso coração, estamos acompanhando e ficamos felizes de saber que não é nada mais grave. Ele tem que ficar de repouso, não estará lá no estádio, mas esperamos que ele possa comemorar com a gente depois", comentou.