Com Fluminense e América-MG, Conmebol sorteia fases prévias da Libertadores e Sul-Americana

Nesta segunda-feira, a partir das 12h, a edição de 2022 das Copas Libertadores e Sul-Americana começam a definir seus primeiros duelos. O sorteio das fases preliminares das competições continentais será realizado em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol. Fluminense e América-MG são os únicos brasileiros que estarão representados no evento. No caso da Libertadores, serão conhecidos os cruzamentos das três etapas no formato mata-mata que antecedem a fase de grupo - que terá os acréscimos de Palmeiras, Athletico-PR, Atlético-MG, Flamengo, Fortaleza, Corinthians e Red Bull Bragantino.

Primeiramente, serão determinados os três confrontos da 1ª fase, que conta com equipes de seis países. Os potes do sorteio são definidos a partir do ranking da Conmebol, que foi atualizado e divulgado na última sexta-feira. Olimpia (Paraguai), Barcelona de Guayaquil (Equador) e Bolívar (Bolívia) poderão enfrentar Deportivo Lara (Venezuela), Montevideo City Torque (Uruguai) ou Universidad César Vallejo (Peru).

Fluminense e América-MG aparecem no sorteio da 2ª fase e, apesar de estarem em potes diferentes, não poderão se enfrentar. A equipe das Laranjeiras está no Pote 1 e quer fugir de eventuais confrontos com os clubes advindos da fase anterior ou com um dos representantes da Colômbia, que pode ser Deportivo Cali ou Millonarios. Já o América-MG está no Pote 2 e sabe que não terá missão fácil ao encarar equipes mais bem ranqueadas. Confira os potes do sorteio da segunda fase:

Pote 1

Atlético Nacional (Colômbia)

Fluminense (Brasil)

Estudiantes (Argentina)

Guaraní (Paraguai)

The Strongest (Bolívia)

Universitário (Peru)

Universidad Católica (Equador)

Monagas (Venezuela)

Pote 2

Audax Italiano (Chile)

Everton (Chile)

Plaza Colônia (Uruguai)

América-MG (Brasil)

Colômbia 3 (Millonarios ou Deportivo Cali)

Vencedores dos confrontos da 1ª fase

A partir deste sorteio, a Conmebol definirá os confrontos da terceira e última etapa da fase preliminar da Libertadores. Estarão classificadas as oito equipes que avançarem da fase anterior. Quem passar pela 3ª fase jogará a fase de grupos da Libertadores (cujo sorteio acontece em 23 de março), enquanto os derrotados irão para a Sul-Americana. A decisão da principal competição do continente será disputada no dia 29 de outubro em Guayaquil, no estádio Monumental, que pertence ao Barcelona. O vencedor poderá embolsar mais do que os US$ 22,5 milhões (cerca de R$ 128 milhões) que o atual bicampeão Palmeiras ganhou com a última conquista em Montevidéu. Os valores devem ser anunciados durante o sorteio pelo presidente da entidade, Alejandro Domínguez.

COPA SUL-AMERICANA 2022

Com o novo formato adotado na edição de 2021, a Copa Sul-Americana promove duelos mata-mata entre as equipes classificadas (com exceção dos brasileiros e argentinos) para definir quem chegará à fase de grupos. Os jogos são entre clubes do mesmo país e servem como filtro, como acontecia até 2016. Desse modo, Brasil e Argentina terão seis representantes na fase de grupos, já os demais países apenas dois.

Veja a lista de classificados de cada país para a próxima edição do torneio:

Bolívia : Royal Pari, Oriente Petrolero, Jorge Wilstermann e Guabirá

: Royal Pari, Oriente Petrolero, Jorge Wilstermann e Guabirá Chile : Unión La Calera, Unión Española, Antofagasta e Ñublense

: Unión La Calera, Unión Española, Antofagasta e Ñublense Colômbia : Junior de Barranquilla, América de Cali, La Equidad e Independiente de Medellín

: Junior de Barranquilla, América de Cali, La Equidad e Independiente de Medellín Equador : 9 de Octubre, LDU, Mushuc Runa e Delfin

: 9 de Octubre, LDU, Mushuc Runa e Delfin Paraguai : Nacional, Guaireña, Sol de América e General Caballero

: Nacional, Guaireña, Sol de América e General Caballero Peru : Melgar, Cienciano, Sport Boys e Ayacucho

: Melgar, Cienciano, Sport Boys e Ayacucho Uruguai : Cerro Largo, Montevideo Wanderers, Liverpool e River Plate

: Cerro Largo, Montevideo Wanderers, Liverpool e River Plate Venezuela: La Guaira, Estudiantes de Mérida, Metropolitanos e Hermanos Colmenarez

Equipes classificadas diretamente para a fase de grupos:

Brasil : Atlético Goianiense, Santos, Ceará, Internacional, São Paulo e Cuiabá

: Atlético Goianiense, Santos, Ceará, Internacional, São Paulo e Cuiabá Argentina: Banfield, Defensa y Justicia, Independiente, Lanús, Racing e Unión

A final da Sul-Americana 2022 será realizada em Brasília, no estádio Mané Garrincha, em 1º de outubro. O vencedor deve ganhar cerca de US$ 7 milhões de dólares, o que corresponde a R$ 40 milhões na cotação atual, além de se garantir na fase de grupos da edição seguinte da Libertadores.