Antes do clássico, Atlético e Cruzeiro definem relacionados

Com a cabeça apenas no clássico contra o Cruzeiro, o técnico Levir Culpi relacionou 23 jogadores do Atlético-MG para o duelo deste domingo, às 16h, no Mineirão, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã deste sábado, na Cidade do Galo, o treinador comandou um trabalho tático, seguido de treino de finalizações, encerrando a preparação do vice-líder para o clássico.

Na briga pela liderança do Brasileirão, o Atlético é o maior vencedor do clássico mineiro, e entra em campo buscando a vitória de número 200 sobre o rival.

"Independente do resultado do Corinthians, a gente vai ter os problemas naturais de se disputar um clássico. O jogo vai ser no Mineirão, com público maior do Cruzeiro, mas a torcida do Atlético também vai estar presente. Então, vamos com tudo, para uma batalha importante", avalia o técnico Levir Culpi.

"A gente não precisa olhar para os lados e nem para trás, apenas para o nosso próximo objetivo, que é o clássico. O que vai acontecer em volta não tem tanta importância se a gente vencer. A ideia é jogar focado na vitória, independente do que vier a acontecer no resto do campeonato", acrescentou o treinador, que acredita que o aspecto emocional da partida poderá ser determinante.

"É um jogo de contração e o poder de concentração é fundamental em jogos decisivos. Mas eles também vão querer estar concentrados, então, é uma questão de momento. Focados, concentrados, a chance de errar é muito menor. Uma vitória no clássico pode mobilizar todo mundo e, realmente, deixar um campo muito aberto, porque existem jogos que modificam o rumo de alguns times", completou o treinador.

Confira a lista dos relacionados:

Goleiros: Victor e Giovanni;

Laterais: Marcos Rocha, Carlos César, Patric, Douglas Santos, Pedro Botelho;

Zagueiros: Leonardo Silva, Jemerson, Edcarlos e Tiago;

Volantes: Leandro Donizete, Rafael Carioca, Josué, Eduardo e Danilo Pires;

Meias: Dátolo, Giovanni Augusto, Cárdenas e Dodô;

Atacantes: Luan, Lucas Pratto, Carlos.

CRUZEIRO

Após treino puxado na manha deste sábado, o técnico do Cruzeiro, Mano Menezes, divulgou, na Toca da Raposa II, a relação dos atletas convocados para o clássico deste domingo contra o Atlético-MG, a partir das 16h, válido pela 25ª rodada do Brasileirão, no Mineirão. Foram relacionados 25 jogadores, que iniciaram a concentração logo após as atividades, no centro de treinamentos do futebol profissional.

Titular da seleção brasileira olímpica, o meia Alisson destacou a importância que uma vitória sobre o Atlético-MG neste domingo representa para as pretensões do Cruzeiro na competição. Segundo o jogador, que volta depois de três jogos ausente, um trinufo diante do rival, além de poder iniciar outra sequência de vitórias da equipe, dará ainda mais confiança para o elenco no Brasileirão.

"Duas grandes vitórias (contra Ponte Preta e Figueirense) e todos estão de parabéns pelos jogos que fizeram. Mas depois, infelizmente, ocorreu a derrota (para o Flamengo)", disse ele, se referindo às partidas em que ficou de fora do time mineiro por causa da seleção.

"Se fizermos um bom jogo e vencermos o Atlético-MG, vamos ganhar ainda mais confiança. Espero que a gente tenha uma sequência boa para sair dessa situação logo. Estamos bastante motivados e fazendo o que fizemos no Independência, jogando nosso futebol, vamos chegar ao Mineirão ainda mais motivados para buscar uma grande vitória", completou.

Após o confronto com o rival, o Cruzeiro terá outro jogo seguido no Mineirão, contra o Vasco, na próxima quarta-feira, às 22h. No domingo seguinte, a equipe do técnico Mano Menezes enfrenta a Chapecoense, às 18h30, na Arena Condá, em Chapecó.

Confira a lista de jogadores para o clássico:

Goleiros: Fábio e Rafael;

Laterais-direitos: Ceará e Fabiano;

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Grolli, Manoel e Paulo André;

Laterais-esquerdos: Fabrício, Mena e Pará;

Meio campo: Alisson, Ariel Cabral, Charles, De Arrascaeta, Gabriel Xavier, Henrique, Marcos Vinicius e Willians;

Atacantes: Allano, Leandro Damião, Marinho, Marquinhos, Vinicius Araújo e Willian.