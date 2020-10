Com foco dividido, Flamengo poupa titulares em busca da ponta na Libertadores

O Flamengo está de olho na liderança do Brasileirão e jogará sem alguns titulares, às 21h30, diante do Júnior Barranquilla, pela Copa Libertadores. Já garantido nas oitavas de final, basta um ponto no Maracanã para a confirmação do primeiro lugar no Grupo A.

O time defenderá a dianteira apostando mais uma vez na força do elenco. Poupar os principais jogadores se faz necessário pois, domingo, vai até Porto Alegre encarar o líder Internacional. Ganhar no Sul deixará os cariocas isolados na ponta do Brasileirão.

O técnico Domenèc Torrent já adiantou que dará descanso a alguns titulares. Mas não revelou quem pode ganhar folga. Uma ausência certa é a do zagueiro Gustavo Henrique, com trauma no testículo. "O atleta Gustavo Henrique passou por avaliação com o urologista Paulo Henrique, que recomendou repouso de três dias e antibioticoterapia. Segue sob os cuidados do Departamento Médico", informou o Flamengo.

Bruno Henrique, suspenso no Brasileirão, deve ser presença certa. Mas pode não ter o artilheiro Pedro a seu lado. O centroavante vem jogando sem descanso faz tempo. Assim como Isla, Filipe Luís, Thiago Maia e Éverton Ribeiro podem descansar também.

"Disputamos muitas partidas esse mês. E só necessitamos de um ponto para terminar em primeiro do grupo. Vamos tentar preservar alguns titulares", afirmou Domenèc. "Dou importância à Libertadores, mas faremos muitas mexidas", admitiu o espanhol. E foi além: "Nossa equipe tem jogadores maravilhosos, podemos fazer mudanças tranquilamente."

O Flamengo soma 12 pontos, diante de 9 do Independiente del Valle e 6 do Júnior Barranquilla. Além da possibilidade de fechar na ponta até com derrota, os cariocas têm a favor o retrospecto. Foram cinco encontros com o rival desta noite e o time ganhou todas, anotando 11 gols e levando apenas 4.

Adversário do Flamengo, o Junior Barranquilla tem chances pequena para avançar às oitavas de final. Precisa vencer e contar com derrota do Del Valle para o equatoriano Barcelona, além de tirar a diferença do saldo (4 a menos 2). Mas um empate confirma sua ida para a segunda fase da Sul-Americana.