Com foco na Sul-Americana, Carille deve escalar Corinthians com seis mudanças

Às vésperas da estreia na Copa Sul-Americana, o Corinthians deve encarar o Novorizontino com uma equipe bastante mudada neste domingo, fora de casa, pelo Campeonato Paulista. Com o duelo diante do Racing na cabeça, o técnico Fábio Carille esboçou uma escalação com seis alterações em relação à que atuou diante do Ferroviário, pela Copa do Brasil.

Principal reforço do time para a temporada, o atacante Boselli deve ganhar uma chance como titular, assim como o chileno Araos, que ainda busca seu melhor futebol no clube. Marlon, Pedro Henrique, Gabriel e Mateus Vital também devem ter novas oportunidades. Saem Manoel, Henrique, Ralf, Jadson, Sornoza e Gustavo.

"Seria meu primeiro jogo do ano, estou há dois meses sem jogar. Tenho que ter paciência, costumo me cobrar muito, mas é uma oportunidade não só pra mim como para todos os jogadores, até mesmo para os que jogaram a última partida e podem buscar melhorar o desempenho. Nosso objetivo é a vitória", declarou o volante Gabriel.

Se confirmar estas mudanças, Carille vai escalar o Corinthians no domingo com: Cássio; Fagner, Marlon, Pedro Henrique e Danilo Avelar; Gabriel, Ramiro, Araos e Mateus Vital; Vagner Love e Boselli. Gabriel minimizou a atuação ruim do Ferroviário e mirou evolução para o duelo de domingo.

"Ainda é início de temporada, voltamos há um mês aos treinamentos, ainda requer um pouco de paciência. Mas a equipe está concentrada, focada para fazer um grande jogo e recuperar o nível de concentração que tivemos contra o Palmeiras", afirmou.