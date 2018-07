Com foco no Brasileirão, Cruzeiro enfrenta o Coritiba

BELO HORIZONTE - Eliminado da Copa Libertadores, o Cruzeiro volta a campo neste sábado com atenção totalmente focada no Campeonato Brasileiro. Mas, apesar de a preocupação com a disputa simultânea das duas competições não fazer mais parte do cotidiano celeste, o técnico Marcelo Oliveira ainda não está livre de problemas. Um deles será armar a equipe que enfrentará o Coritiba a partir das 18h30, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela quinta rodada.

Apesar de saber o time que pretende por em campo, o treinador não tem garantia de que o grupo que planejou estará disponível, justamente por causa do confronto contra o San Lorenzo, na última quarta-feira. "Tenho a formação da equipe na cabeça. Depende ainda da avaliação do desgaste físico dos jogadores", observou Marcelo Oliveira, ressaltando que os atletas "dormiram muito mal" após o empate em 1 a 1 que resultou na saída da Libertadores.

O técnico já sabe que pelo menos cinco jogadores vão desfalcar o time no compromisso deste sábado. Luan e Marcelo Moreno foram expulsos no clássico contra o Atlético Mineiro no último domingo e terão que cumprir suspensão automática, enquanto que Lucas Silva, Alisson e Wallace estão à disposição da seleção brasileira sub-21 e Samudio foi vetado por lesão na coxa direita.

De acordo com Marcelo Oliveira, o time que atuará neste sábado "é a base do que jogou (na última quarta) e uma ou outra alteração devido ao desgaste". "O Cruzeiro tem um grande elenco. Qualquer jogador que entrar vai cumprir bem (seu papel). No Brasileiro, o aproveitamento alto em casa é fundamental e a gente vai muito forte para a competição para tentar ganhar esse título", afirmou.