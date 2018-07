Com foco no Carioca, Botafogo usa reservas na Copa do Brasil

Será com um time recheado de reservas que o Botafogo fará seu jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 22 horas, diante do Capivariano, no interior paulista. Preocupado com a final do Campeonato Carioca, o time alvinegro não terá nem mesmo o técnico René Simões à beira do campo. Caberá ao auxiliar Alfredo Montesso orientar a equipe.

Do time que enfrentou o Vasco no domingo, apenas o goleiro Renan irá para o jogo em Capivari. Os demais nem sequer viajaram, a fim de seguir a preparação no Rio. Assim, o Botafogo dará chance até mesmo para atletas da equipe sub-20 do clube, casos de Diego e Emerson.

A grande novidade deve ser a estreia do meia Daniel Carvalho, que vinha treinando com o grupo e nesta terça-feira foi apresentado oficialmente como reforço. Aos 32 anos, o meia atuou a temporada passada no futsal. Ele é opção no banco de reservas para o jogo desta quarta.

Apesar de jogar em casa e de encarar um time reserva, o Capivariano entra como zebra na disputa. A equipe quase foi rebaixada no Campeonato Paulista e está sem jogos oficiais há três semanas. De quebra, dispensou cinco jogadores e será comandado por um interino, já que o técnico Ivan Baitello também deixou o clube. O Botafogo elimina a necessidade de segundo jogo se vencer por dois gols de diferença.