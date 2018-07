Com foco no Estadual, Palmeiras terá reservas na Copa do Brasil

O Palmeiras está muito próximo de conquistar o Campeonato Paulista. Um empate e o clube volta a figurar no topo do futebol paulista e entra com ainda mais moral na disputa do Campeonato Brasileiro. Por isso, o técnico Oswaldo de Oliveira trabalha para evitar que alguma coisa atrapalhe a equipe nesta semana. Assim, já avisou que a partida contra o Sampaio Correa, quarta-feira, no Maranhão, válida pela Copa do Brasil, será disputada apenas com jogadores reservas.

"Nenhum jogador que iniciou o jogo (contra o Santos) vai viajar. Provavelmente, o Cleiton Xavier não vai também. É questão que vamos analisar a recuperação do Arouca. Vamos com a equipe titular para aquele jogo, mas com jogadores que não iniciaram", avisou o treinador, que para dar moral aos seus atletas, negou o rótulo de time reserva.

"Não dá para falar que Amaral, Renato, Tobio e Gabriel Jesus não são titulares", minimizou. Ele ainda deixa claro que sua decisão não é apenas pela disputa da decisão do Estadual, mas também pela desgastante viagem que o time fará até o Maranhão. "Não só pelo jogo. É pelo desgaste. Não temos alternativa de voo direto daqui para lá e em um horário que a gente pudesse treinar. Ou viajamos 10h da manhã ou 23h, que é o horário que deveríamos estar domingo. Não posso submeter uma equipe a esse tipo de sacrifício", explicou.

O elenco do Palmeiras se reapresenta na tarde desta segunda-feira na Academia de Futebol. Oswaldo ainda vai realizar alguma atividade no gramado para definir o time, mas se baseando que ele não vai contar com nenhum dos titulares da partida contra o Santos, nem com Cleiton Xavier e Valdivia, o time pode ir a campo. O volante Arouca também será reavaliado, já que deixou o gramado machucado.