Com foco no G-4, Renato diz que decidirá futuro com direção do Grêmio em 5 minutos

A reta final da temporada 2019 faz o Grêmio se dividir em algumas frentes para definições importantes visando o próximo ano. Um deles é o objetivo de terminar o Campeonato Brasileiro entre os quatro primeiros colocados, na zona de classificação à fase de grupos da Copa Libertadores, algo alcançado na quinta-feira, com a vitória por 2 a 1 sobre o CSA e a derrota do São Paulo por 2 a 0 para o Fluminense. A outra meta da diretoria é renovar em breve o contrato do técnico Renato Gaúcho.

No Grêmio desde setembro de 2016, Renato tem contrato com o clube até o fim desta temporada. O treinador chegou a ser procurado pela direção do Flamengo para comandá-lo em 2019, mas decidiu ficar em Porto Alegre. E agora indicou que a definição do seu futuro se dará em uma conversa rápida.

"Quanto à minha renovação, eu converso com o presidente em cinco minutos e a gente se acerta. No momento, meu foco é o Grêmio chegar ao fim do campeonato no G4. Eu não estou preocupado com isso", afirmou.

Com a conclusão da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio saltou para a quarta posição, com 53 pontos e um a mais do que o quinto colocado São Paulo. O triunfo sobre o CSA, porém, não foi fácil, sendo definido apenas nos acréscimos do segundo tempo. Renato reconheceu a atuação irregular, mas festejou a meta alcançada.

"É uma equipe que está brigando contra o rebaixamento e o CSA está dando a vida. Sabíamos que ia ser jogo difícil, mas infelizmente não entramos com a cabeça focada como foi no Gre-Nal. No intervalo mesmo eu falei 'se continuar assim, vamos tomar o gol'. E tomamos. Ainda bem que fizemos no finalzinho. Que sirva de lição. Não pode ter aquele foco dos outros três jogos e de repente achar que ganharíamos ganhar o jogo quando quiséssemos. Futebol é assim, se tiver chance tem que matar. No final, a gente achou aquele gol. Conseguimos nosso objetivo, bem ou mal é isso", afirmou.

Com a intenção de se consolidar no G4, o Grêmio voltará a jogar no domingo, quando visitará a Chapecoense, na Arena Condá, pela 32ª rodada do Brasileirão.