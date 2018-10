Com força máxima, Atlético-PR busca 10ª vitória seguida na Arena da Baixada

O Atlético Paranaense pode, neste sábado, dar um passo importantíssimo na luta pela permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Com o time completo, recebe o América-MG na Arena da Baixada, às 16 horas, pela 28.ª rodada. A meta é confirmar o fator campo, afinal venceu os últimos nove jogos no seu estádio, adquirindo aura de imbatível.

É provável que o treinador Tiago Nunes consiga escalar a sua formação ideal, com o retorno de peças importantes no elenco, mas ele preferiu não adiantar quem jogará. "A equipe ideal vai variar de jogo para jogo, de acordo com a característica do local e o momento de cada jogador também. Vários já passaram como titulares. Vamos ver quem estará bem até lá e poderá da melhor forma representar a equipe", disse.

Poupado na vitória por 2 a 1 sobre o Caracas, que garantiu a classificação atleticana para as quartas de final da Copa Sul-Americana, o meia Raphael Veiga treinou normalmente na sexta-feira e deve voltar ao time titular, mandando Guilherme novamente para o banco de reservas. Marcelo Cirino vai ser mantido na vaga de Marcinho, formando o ataque ao lado de Nikão e Pablo.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Léo Pereira abre espaço para o retorno do zagueiro Thiago Heleno. Paulo André, que dependia de uma reavaliação dos médicos para saber se teria condições de jogo, trabalhou normalmente com o grupo na sexta-feira e deve começar jogando.

A derrota para o Santos por 1 a 0 no último fim de semana na Vila Belmiro freou a reação do time paranaense, que vinha se afastando da zona de rebaixamento. Mas segue com 33 pontos e pesa o péssimo aproveitamento do clube fora de casa, sem nenhuma vitória em 14 jogos - são nove derrotas e cinco empates. Por outro lado, depois de enfrentar o América-MG, fará outro confronto como mandante diante do Sport, no dia 14, pela 29.ª rodada.