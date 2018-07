Com força máxima, Brasil enfrenta Inglaterra em 'esquema de Copa'

A seleção brasileira faz nesta terça-feira um dos testes mais difíceis da "era Tite" – enfrenta a Inglaterra, em Wembley, às 18h (horário de Brasília). Em seu primeiro jogo contra uma seleção europeia, o treinador vai mandar à campo a equipe considerada ideal – são os 11 titulares que poderão começar a Copa do Mundo da Rússia.

+ México bate a Polônia em amistoso por 1 a 0

+ Capitão pela terceira vez, Daniel Alves minimiza status

Com Philippe Coutinho recuperado de lesão, o treinador decidiu-se por Renato Augusto na disputa com Fernandinho e Willian. O time titular deverá ser Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro; Paulinho, Renato Augusto, Philippe Coutinho e Neymar; Gabriel Jesus.

O treinador reconhece que está diante de um adversário que não apenas tem camisa e envergadura de grande do futebol mundial, mas também está em um grande momento e chega à Copa do Mundo como um dos favoritos ao título. Agora a situação é diferente. "O nível de exigência técnico é superior sim", avaliou, referindo-se ao time inglês.

Segundo ele, nos últimos 10 anos a Inglaterra soube adaptar seu DNA, de futebol de contato, de imposição física e bolas na área, agregando mais qualidade técnica. "Há uma mescla talvez histórica do futebol mais jogado, mais triangulado, no chão, mantendo o contato físico, a bola alta, que está no DNA", analisou.

Sobre enfrentar pela primeira vez uma equipe europeia, Tite se disse honrado por estar em Wembley. "Mudam as características da equipe. A japonesa era muito móvel, a inglesa é muito técnica, de imposição física. Muda também o cenário, já que Wembley, como o Maracanã, é um templo do futebol mundial. Isso tudo interfere", reconheceu, alegre de comandar a equipe em Londres.

FICHA TÉCNICA

INGLATERRA X BRASIL

INGLATERRA: Hart; Keane, Stones, Cahill; Walker, Dier, Loftus-Cheek, Livermore, Bertrand (Young); Rashford e Jamie Vardy. Técnico: Gareth Southgate.

BRASIL: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro; Paulinho, Renato Augusto, Philippe Coutinho e Neymar; Gabriel Jesus. Técnico: Tite.

Juiz: Artur Soares Dias (Portugal).

Local: Wembley, em Londres.

Horário: 18h (Horário de Brasília).

Na TV: Globo e SporTV.