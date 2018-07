Com força máxima, Flu pega o Ceará para ampliar sequência positiva no Brasileirão

Reforçado pela volta dos jogadores que cumpriram suspensão na vitória sobre o Palmeiras, o Fluminense abre a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro diante do Ceará, neste sábado, às 16 horas, no Presidente Vargas, em Fortaleza. O time carioca ainda não perdeu desde que a competição foi retomada após a Copa do Mundo e busca a terceira vitória consecutiva.

Nos últimos três jogos, foram um empate no clássico com o Vasco e duas vitórias, sobre Sport e Palmeiras, para o time do técnico Marcelo Oliveira, que, assim, ainda está invicto no comando da equipe tricolor. Os bons resultados, além de deixar o Flu em melhor situação na tabela - é o nono colocado, com 21 pontos - afastou a pressão e trouxe confiança nos torcedores.

A equipe passou por transformações para modificar o cenário, que antes era de derrotas e críticas. Marcelo Oliveira abortou o esquema com três zagueiros de Abel Braga e recebeu reforços, especialmente no setor ofensivo, para trazer os resultados positivos.

Porém, a mudança mais significa se refere à postura dos jogadores, que têm se desdobrado em campo. No triunfo sobre o Palmeiras, a torcida pôde ver os atletas se superando para segurar o resultado diante de um adversário que tem um dos elencos mais qualificados do futebol brasileiro.

O que é bom pode melhorar ainda mais. Léo, Richard, Dodi e Sornoza, desfalques pelo terceiro amarelo na última partida, voltam a ficar à disposição do treinador. É provável que todos retornem ao time titular. A presença dos quatro não é garantida porque os substitutos agradaram diante do Palmeiras.

A principal esperança do Fluminense por mais outra vitória é o jovem Pedro, artilheiro da competição, com nove gols, e principal referência técnica da equipe. Ele tem se destacado na dupla com Marcos Junior e mostrou que precisa de poucas tentativas para balançar as redes.

Ativo nesta janela de transferências, o clube, que há havia contratado os atacantes Júnior Dutra, Luciano e Everaldo, trouxe outro reforço para o ataque: o equatoriano Bryan Cabezas. Ele já foi apresentado mas ainda não pode estrear, já que não está regularizado e não reúne condições físicas de jogo.

Se não terá Cabezas, ao menos Luciano já está regularizado, viajou com a delegação para a Fortaleza e pode estrear pelo Flu. A tendência é que Marcelo Oliveira coloque o jogador no segundo tempo.