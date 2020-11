Com força máxima, Fortaleza enfrenta o Bahia no primeiro jogo sem Rogério Ceni

Os dias que precederam a partida contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, foram movimentados no Fortaleza. O técnico Rogério Ceni recebeu proposta do Flamengo e deixou o clube, que será comandado por Marcone Montenegro, técnico do sub-23, nesta quarta-feira, às 18h45, na Arena Fonte Nova, em compromisso que havia sido adiado da 18ª rodada.

O treinador interino não deve fazer alterações no time que Rogério Ceni vinha mandando a campo. O único desfalque ainda é o zagueiro Quintero, que se recupera de lesão. Assim, a tendência é que a equipe seja a mesma que entrou em campo no último sábado, na derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR, na Arena da Baixada.

O atacante Bergson, que se destacou e fez o gol do Fortaleza no jogo, pode ser mantido no lugar de Yuri César. Além disso, Osvaldo e David também devem ser confirmados no ataque, com Ronald sendo opção no banco de reservas.

Já o Bahia, terá Elias como desfalque pela primeira vez. Homem de confiança do técnico Mano Menezes, com quem já havia trabalhado no Corinthians e no Flamengo, o volante cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.

O treinador ainda não confirmou o substituto, e analisa as alternativas, podendo promover a entrada de Edson, Ramon, Elton ou Eric Ramires. Outro desfalque é o também volante Gregore, suspenso pelo mesmo motivo. No seu lugar, no entanto, não deve haver surpresa, com Ronaldo sendo o substituto natural.

Na última rodada, o Bahia ganhou por 1 a 0 do Botafogo, na Fonte Nova, e chegou ao 14.º lugar, com 22 pontos, somente dois na frente da equipe carioca, que abre a zona de rebaixamento.