Com Formiga e Cristiane, Vadão define convocadas da seleção para Copa América

Com a presença de Formiga e Cristiane, o técnico Vadão anunciou nesta quarta-feira a lista de 22 jogadoras convocadas para defenderem a seleção brasileira feminina na disputa da Copa América, no Chile, entre os dias 4 e 22 de abril. Maior destaque da equipe, a atacante Marta também está na relação.

Formiga e Cristiane são os destaques da lista porque a primeira voltou recentemente da aposentadoria da seleção. E Cristiane decidiu retornar à seleção após anunciar o fim de sua passagem pela equipe, em setembro do ano passado, como protesto pela saída da técnica Emily Lima, que foi substituída por Vadão.

Neste ano, a atacante retomou as conversas com a CBF e se aproximou de Vadão, que comandou a equipe antes da contratação de Emily. Mesmo fora das últimas listas de convocação para treinos, Cristiane ganhou a oportunidade nesta quarta.

Formiga, de 40 anos, voltou à seleção em fevereiro deste ano. A meio-campista havia se aposentado em dezembro de 2016, após defender a seleção na Olimpíada do Rio de Janeiro. Mas aceitou fazer seu retorno neste ano. Chamada para treinos neste começo de 2018, foi confirmada na lista da Copa América.

Vadão definiu suas convocadas após uma série de treinos com boa parte das convocadas na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Neste ano, a seleção ainda não fez amistosos. O último foi em novembro, em vitória sobre o Chile por 3 a 0, na casa do rival.

Das 22 jogadoras convocadas, dez delas estiveram em todas as etapas de treinos, desde janeiro, quatro participaram da maior parte das atividades e oito se reuniram ao grupo somente para as datas Fifa porque jogam fora do País. Segundo a CBF, a zagueira Bruna Benites, a lateral Fabiana e atacante Ludmila ficaram de fora da relação de convocadas porque enfrentam problemas físicos.

A Copa América terá início no dia 4 de abril, no Chile. O Brasil está no Grupo B, ao lado de Argentina, Equador, Venezuela e Bolívia. A estreia será contra as argentinas no dia 5, no estádio Coquimbo.

A Copa América classifica duas seleções para a Copa do Mundo da França, em 2019. O terceiro colocado terá o direito de disputar a repescagem com uma seleção da Concacaf. As duas melhores seleções também se garantem nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, e os quatro mais bem classificados vão aos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019.

Confira a lista de convocadas da seleção brasileira feminina:

Goleiras: Bárbara (Kindermann), Aline (CBF) e Letícia Izidoro (Corinthians);

Laterais: Rilany (Grindavik/Islândia), Poliana (Orlando Pride/EUA) e Tamires (Fortuna Hjorring/Dinamarca);

Zagueiras: Mônica (Orlando Pride/EUA), Rafaelle (Changchun/China), Erika (Paris Saint-Germain) e Daiane (Avaldsnes/Noruega);

Meio-campistas: Andressinha (Portland Thorns/EUA), Formiga (PSG), Andressa Alves (Barcelona), Thaisa (Sky Blue/EUA), Aline Milene (Baylor University/EUA);

Atacantes: Millene Karine (Corinthians), Raquel (Ferroviária), Thaís (Hyundai Steel Red Angels/Coreia do Sul), Bia Zaneratto (Hyundai Steel Red Angels), Marta (Orlando Pride), Cristiane (Changchun/China) e Débora (North Carolina Courage/EUA).