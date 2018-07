Com forte ataque, Boca Juniors só fala em buscar o título

Há tempos que o Boca Juniors não chega tão forte para uma edição da Copa Libertadores. Com atacantes de respeito, como Pablo Osvaldo, Carlitos Tevez, Sebastian Palacios e Cristian Pavon, o hexacampeão está bastante otimista em acabar com o jejum que já vai para nove temporadas.

Desde a conquista de 2007 que o Boca não tem um elenco tão bom. Até fez a final em 2012 com o Corinthians, mas era inferior ao adversário, que acabou por superá-lo. Agora, a coisa é diferente. E os boquenses já andam esfregando as mãos e acreditando firmemente que “agora vai”.

Muito deste otimismo vem do retorno de Tevez, que optou por deixar a Europa e retornar ao clube do coração “para disputar a Libertadores.”

Tevez é a grande esperança. Ele foi campeão em 2003 e aquele título parece eternizado em sua mente. O atacante já revelou o desejo de “voltar a sentir aquele gostinho.’’

“A Libertadores de 2003, juntamente com o Mundial de Tóquio, foram impressionantes. Desde a última bola do pênalti até a minha casa, eu chorei de emoção. Depois ganhei coisas, mas não senti a mesma coisa. Quero ver se posso voltar a sentir isso”, afirma o atacante, que anda meio em baixa neste início de ano. “Sei que não estou bem, que preciso melhorar.”

O técnico Rodolfo Arruabarrena deixa a modéstia de lado ao analisar a competição intercontinental. “Temos adversários duros (terá um clássico local com o Racing), mas sabemos que somos candidatos a ganhar o título, apesar de ter de esperar para rolar a bola.”

O italiano Pablo Osvaldo é outro a não conter a euforia com esse Boca Juniors. “Voltei para vencer a Libertadores, é o nosso grande objetivo. Desde que saí, sabia que ia voltar. Temos um bom plantel, no qual quero ser protagonista”, enfatiza, já protagonizando a parceria com Tevez. “É ótimo jogar com ele, sinto uma alegria enorme.”

CONHEÇA OS ADVERSÁRIOS DO BOCA JRS NO GRUPO 3

Deportivo Cali-COL

Campeão colombiano chega com melhor estrutura e poder econômico para, enfim, buscar a taça que já deixou escapar duas vezes, a última em 99 diante do Palmeiras. O atacante Preciado, de 21 anos que fez 25 gols na campanha do título nacional, é a grande esperança do clube, que ainda buscou seis reforços.

Bolívar-BOL

O atacante Arce, rebaixado com o Corinthians em 2007, é o grande destaque do campeão boliviano. O jogador está com 30 anos e é ídolo no clube, que ainda conta com Carlos Tenorio na frente. Flores, Bejarano, Cabrera e Saavedra, titulares absolutos, estão recuperados de lesão e são reforços.

Racing

O Racing aposta em seu quarteto ofensivo para medir forças com o Boca e desbancar a concorrência. Além de segurar o artilheiro Bou, na mira de clubes brasileiros, o time ainda conta com Lisandro López, ex- Inter, Milito e Óscar Romero.