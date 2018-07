Com França já classificada, Debuchy torce por estreia

"Pessoalmente, eu quero jogar. É uma Copa do Mundo, um campeonato com que todos sonhamos", afirmou, deixando claro que todos no elenco priorizam a classificação em primeiro lugar. "Não deve haver "Queremos ganhar para manter o bom ritmo e nos prepararmos para as oitavas", completou.

Apesar disso, o lateral do Newcastle, da Inglaterra, elogiou o futebol ofensivo - com oito gols em duas partidas - e com 100% de aproveitamento que seus companheiros vêm desempenhando no Brasil. "Quem joga está indo bem e tem que manter o alto nível. Fazemos um jogo ofensivo que eu gosto muito. Mesmo sendo da defesa, gosto de participar das tramas de ataque em que todos jogam juntos", destacou.

Completando 10 dias sem atuar, se não entrar no jogo contra o Equador, o zagueiro francês nega que teria problemas de ritmo de jogo caso tenha que ser utilizado pelo técnico Didier Deschamps. "Não perderia ritmo. Tudo está bem feito pelo treinador e pelo preparador físico. Também há as partidas de preparação, que ajudam os que tem atuado menos", concluiu.

Com ou sem Debuchy, a França entra em campo contra o Equador pela última vez na fase de grupos nesta quarta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio.