Com frango de Neuer, Bayern perde para o Mönchengladbach

O Bayern de Munique derrapou na sua busca por mais um título do Campeonato Alemão neste domingo. Diante de sua torcida, no Allianz Arena, o time da casa perdeu para o Borussia Mönchengladbach por 2 a 0, e viu a diferença para o segundo colocado, o Wolfsburg, diminuir para dez pontos, a oito rodadas do fim da temporada na Alemanha. No duelo deste domingo pela 26ª rodada, os visitantes foram ajudados por uma falha monstruosa do goleiro campeão do mundo na Copa no Brasil, Manuel Neuer, também eleito pela FIFA como o melhor da posição no ano passado.

A partida começou no ritmo que os comandados de Guardiola gostam, com toque de bola lateral e muito domínio sobre o time adversário, no caso o Borussia, sem que isso tenha sido transformado em vantagem no placar. Sem chance para concluir para o gol do Bayern, os visitantes só conseguiram chutar a primeira bola ao gol de Neuer aos 3o minutos de jogo. E que lance. Em bola bem trabalhada pelo ataque visitante, Hermmann tocou para o brasileiro Rafael que disparou forte contra o gol dos anfitriões. Neuer patinou e provou que os melhores também têm seus dias medíocres.

Com a vantagem adversária, o Bayern manteve seu jogo, como faz na maioria de suas partidas, mudando um pouco a velocidade da troca de bolas e a intensidade de algumas jogadas. Mas o Borussia também foi fiel ao seu estilo, fechado no meio buscando saídas rápidas no contra-ataque. O placar não foi mais alterado no primeiro tempo.

Na volta do intervalo, Guardiola via que sua equipe não criava jogadas mais agudas e estava sem inspiração para ideias que pudessem furar a retranca do adversário. O técnico então promoveu algumas alterações, com Rode no lugar do previsível Xabi Alonso e Lahm, que volta aos poucos de lesão, no lugar de Götze. A partida seguiu no mesmo ritmo, e numa jogada isolada, o Borussia ampliou e definiu a partida. Kramer passou pela marcação e rolou para Rafael, aos 32 minutos, acertar outro bom chute e surpreender a equipe e os torcedores do Bayern de Munique. Ainda assim, a equipe da Baviera lidera o Alemão com 64 pontos, dez a mais do que o segundo colocado, o Wolfsburg, que tem 54 pontos.