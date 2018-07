Com frango do goleiro rival, Arsenal vence e vai à final da Copa da Inglaterra Com dois gols de Alexis Sánchez e a colaboração do goleiro adversário, o Arsenal venceu o Reading por 2 a 1 neste sábado, no Estádio de Wembley, na prorrogação, e avançou para a decisão da Copa da Inglaterra. O outro finalista sai do confronto entre Liverpool e Aston Villa neste domingo, às 11 horas. A final está marcada para o dia 30 de maio no mesmo Wembley.