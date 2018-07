Com fratura, Marcelo para 3 meses e desfalca seleção Marcelo sofreu uma fratura no pé direito e foi cortado do amistoso que o Brasil fará contra o Japão, nesta terça-feira, em Wroclaw, na Polônia. O lateral-esquerdo vinha sendo um dos destaques do Real Madrid na temporada e um dos pilares da seleção brasileira, mas agora ficará cerca de três meses parado.