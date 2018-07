Com fratura no dedo do pé, Reus vira desfalque para a Alemanha

O meia Marco Reus será desfalque para a seleção alemã em seus dois próximos compromissos das Eliminatórias para a Eurocopa de 2016, por conta de contusão. A federação local anunciou o corte nesta quinta-feira, depois de revelar uma fratura no pé do jogador do Borussia Dortmund.

Segundo comunicado divulgado pela entidade, Reus sofreu uma fratura no dedão do pé esquerdo quando defendia o Borussia diante do Hertha Berlin no último domingo, pelo Campeonato Alemão. Ele até viajou na última quarta para se apresentar à seleção, mas passou por exames que constataram a contusão.

O jogador foi imediatamente cortado e enviado de volta a Dortmund, onde iniciará a recuperação. Não foi informado a previsão de afastamento, mas o certo é que o jogador não entrará em campo contra a Polônia, nesta sexta, e a Escócia, segunda-feira, pelas Eliminatórias para a Eurocopa da França.

Esta é mais uma lesão em meio a uma sequência preocupante para o jogador, que perdeu a última Copa do Mundo por conta de um problema no tornozelo, sofrido no último amistoso da Alemanha antes do torneio. Depois disso, contundiu o mesmo tornozelo em outras duas oportunidades.