Com fratura no nariz, Pottker só vai operar no Inter durante a Copa América

William Pottker revelou nesta quinta-feira que está jogando fora das condições ideais no Internacional. O atacante explicou que, embora tenha fraturado o nariz durante partida contra o Veranópolis, optou por não passar por cirurgia, o que realizará apenas quando as competições no Brasil foram interrompidas por causa da disputa da Copa América, que começará em 14 de junho.

"Não era para estar praticando esporte. Tive uma fratura que amassou um lado. Não quero me fazer de coitadinho, mas respiro só por um lado. Sei que a cobrança é muito forte em cima de mim. Até a Copa América vou jogar, depois vou fazer a cirurgia", afirmou Pottker, em entrevista coletiva.

O atacante apontou que vem enfrentando dificuldades para respirar em campo, o que pode atrapalhar algumas ações, especialmente em jogadas de velocidade. Mas garante ter condições de seguir atuando em alto nível enquanto não encontra uma solução definitiva para o seu problema.

"Sinto diferença e respiro pela boca. Com explosão, você precisa recuperar mais rápido possível a condição, mas espero manter o desempenho", disse Pottker, que se lesionou após ser atingido pelo volante Kaio e agora precisa se esforçar ainda mais quando dá as suas arrancadas pela ponta direita.

No último fim de semana, mesmo com o problema, Pottker foi titular no setor ofensivo do Inter na vitória por 2 a 1 sobre o Juventude. E ele será mantido na formação titular para o duelo com o Caxias, domingo, no Beira-Rio, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho, ainda mais que Nico López está suspenso.