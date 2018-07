Com fratura no nariz, Sérgio Ramos deve desfalcar Real na Liga dos Campeões

Exames realizados na manhã deste domingo confirmaram que o zagueiro Sérgio Ramos sofreu uma fratura no nariz no clássico disputado pelo Real Madrid contra o Atlético, no sábado, em rodada do Campeonato Espanhol.

O clube anunciou a fratura, mas não confirmou o desfalque do defensor na partida do Real contra o APOEL, em Nicosia, no Chipre, pela fase de grupos da Liga dos Campeões. A diretoria do time espanhol informou apenas que o jogador "está em recuperação".

Capitão do Real, Sérgio Ramos sofreu uma pancada de Lucas Hernández no nariz durante o clássico deste sábado, que terminou em 0 a 0, na casa do rival. E precisou deixar o jogo antes mesmo do intervalo.

O defensor ficou de fora das atividades deste domingo e deve ser reavaliado nesta segunda e também na terça, antes da partida.

O Real Madrid é o segundo colocado do Grupo H, com sete pontos, atrás do líder Tottenham, que tem dez. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam às oitavas de final da Liga dos Campeões.