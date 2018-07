Com fratura no rosto, Jesus é cortado e desfalca a seleção contra a Austrália

A expectativa de uma leve lesão não se confirmou e Gabriel Jesus precisou ser cortado da seleção brasileira. Neste sábado, a CBF informou que o jogador foi diagnosticado com uma fratura no rosto e, por isso, não terá condições de encarar a Austrália no amistoso da próxima terça-feira, na casa do adversário.

De acordo com a entidade, Jesus fraturou a órbita esquerda, estrutura que protege o olho. A lesão foi causada nos minutos finais da derrota de sexta-feira diante da Argentina, também na Austrália, quando foi atingido pelo cotovelo de Otamendi, seu companheiro de Manchester City, ao tentar dominar uma bola próximo ao meio de campo.

Jesus chegou a ficar atordoado com o impacto do choque e, sentindo muitas dores, foi encaminhado a um hospital próximo ao estádio. Inicialmente, o coordenador de seleções da CBF, Edu Gaspar, chegou a dizer que o estado do jogador era bom e que ele não preocupava.

No entanto, após a realização de exames mais detalhados, veio a confirmação da fratura e do corte de Jesus. A CBF, no entanto, não informou o tempo de afastamento previsto para o jogador.

A entidade também informou que Tite decidiu não convocar nenhum jogador para a vaga de Jesus. Com isso, a tendência é que Diego Souza seja o titular da seleção diante da Austrália.