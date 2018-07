Com Fred, Atlético-MG visita o Libertad em busca da afirmação na temporada

Líder do Grupo 6 da Copa Libertadores, o Atlético Mineiro entra em campo nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), em Assunção, no estádio Nicolás Leoz, para encarar o Libertad, pela terceira rodada da chave, em busca da afirmação após oscilar em seus últimos compromissos na temporada, além de começar a encaminhar a sua classificação às oitavas de final. Para isso, conta com o aguçado faro de gol do artilheiro Fred.

Em vantagem nos critérios de desempate, o Atlético soma os mesmos quatro pontos do argentino Godoy Cruz, enquanto que o Libertad só está com um ponto, assim como o boliviano Sport Boys. Assim, uma vitória nesta quarta-feira deixaria o time mineiro mais perto da próxima fase, até por complicar de vez a situação da equipe paraguaia.

Essa, porém, não é a única preocupação do Atlético para o confronto em Assunção. Afinal, o time vem oscilando na temporada, a ponto de ter tropeçado - duas derrotas e um empate - nos últimos três compromissos no Campeonato Mineiro. E o seu último triunfo na Libertadores teve ares de dramaticidade.

Na última quinta-feira, o Atlético até goleou o Sport Boys por 5 a 2 em Belo Horizonte, mas chegou a ser surpreendido pelo time boliviano e sofreu para arrancar a vitória, tanto que perdia por 2 a 1 até os 25 minutos do segundo tempo. Mas aí apareceu Fred, autor de quatro gols naquela noite.

Até por isso, será novamente em Fred que o Atlético depositará boa parte das suas esperanças para conquistar a vitória no Paraguai. Em grande fase nesta temporada, com 16 gols marcados em 13 jogos, o centroavante está descansado, pois não atuou no último fim de semana por estar suspenso no Campeonato Mineiro, e garante que o foco do time no Paraguai será buscar a vitória.

"Nosso maior objetivo é sempre a vitória. A gente sabe que não é fácil, principalmente jogando fora de casa na Libertadores, mas vamos nos preparar bem para entrar em campo bem concentrados e surpreender o adversário", comentou o artilheiro atleticano.

A entrada de Fred na vaga de Rafael Moura será a única alteração na formação do Atlético em relação ao time que empatou com a URT, pelas semifinais do Campeonato Mineiro, no último domingo. E o técnico Roger Machado espera que a presença de nomes experientes - como Robinho, Elias e Fábio Santos - ajude a equipe a ter atuação consistente em Assunção.

Apostando na base dos últimos jogos, o Atlético terá uma novidade no banco de reservas com o retorno de Maicosuel, recuperado de um estiramento na região posterior da coxa esquerda. E a sua volta compensa, em parte, a recente perda para o setor ofensivo de Luan, que se lesionou diante do Sport Boys.

Adversário do Atlético, o Libertad atuará pressionado por ter perdido na rodada anterior para o Godoy Cruz por 2 a 1, em casa. E um novo tropeço no acanhado estádio Nicolás Leoz afetará de vez as pretensões da equipe na Libertadores. Já a vitória o iguala ao clube brasileiro, sendo que na semana seguinte eles se enfrentarão em Belo Horizonte.

O Libertad é o líder do Campeonato Paraguaio, mas caiu no fim de semana para o Guaraní, acumulando a segunda derrota seguida nos últimos dias. E se o Atlético confia no faro de Fred, a aposta do adversário será no veterano Santiago Salcedo, de 35 anos. Ele foi o artilheiro da Libertadores de 2005 e também lidera o quesito no Campeonato Paraguaio, com nove gols.