Com Fred de volta, líder Fluminense joga contra o Boavista

RIO - O Fluminense vai enfrentar o Boavista, neste sábado, às 19h30, no estádio do Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Carioca, buscando disparar na liderança. O time tricolor está empatado em pontuação com o Flamengo no alto da tabela de classificação - ambos têm 16 pontos -, mas supera o rival no saldo de gols. Para vencer a partida, o técnico Renato Gaúcho terá ótimas opções para escalar no ataque, já que o retorno do atacante Fred foi confirmado e Walter estará à disposição.

O lateral-direito Bruno se mostrou contente com o retorno de Fred, que vinha se recuperando de um edema na perna direita e desfalcou a equipe em alguns jogos do Estadual. "O Fred é um cara muito inteligente e se coloca muito bem. Esperamos que ele possa jogar, nos ajudar e mostrar o artilheiro que ele é", disse.

Outra boa peça é Walter, que deve ficar entre os reservas, mas vem se destacando nos treinos. Marcou um gol em sua estreia e tem chance de entrar no decorrer do jogo. Para Bruno, o time só tem a ganhar com os dois atacantes. "O Walter também sempre dá opções para fazer a parede ou tabelar e concluir em gol. São jogadores de características parecidas, com muita qualidade e ficamos felizes com essas opções", concluiu.

A partida também é muito importante para o Boavista que, se vencer, vai se aproximar do Fluminense na tabela de classificação. A equipe de Saquarema tem 12 pontos, apenas quatro a menos que o seu adversário, e tem feito uma boa campanha no Estadual.