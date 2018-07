Com Fred e Robinho, Atlético-MG desafia boa fase do Inter pela Primeira Liga

A Copa da Primeira Liga está sendo deixada em segundo plano pelos clubes participantes, mas o confronto desta quarta-feira, às 19h30, entre Internacional e Atlético Mineiro, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, tem o seu valor para os renomados atacantes Fred e Robinho e também para a equipe gaúcha, pela possibilidade de título na temporada em que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

Como parece ser quase uma regra entre quase todos os participantes da Copa da Primeira Liga, Internacional e Atlético Mineiro vão entrar em campo sem vários titulares nesta quarta-feira. O confronto, ainda assim, será importante para dois jogadores que reveem os seus antigos clubes: o meia Valdívia, hoje no time mineiro, e o atacante Carlos, atualmente na equipe gaúcha.

Carlos, aliás, será um dos reservas escalados pelo técnico Guto Ferreira no duelo contra o Atlético Mineiro, que tentou, sem êxito, antecipar o seu retorno do período de empréstimo. O Internacional só tem compromisso na Série B em 9 de setembro, mas ainda assim o treinador optou por dar um descanso aos titulares, deixando os suplentes com o desafio de ampliar o ótimo momento do time na temporada.

Após muita oscilação desde o início do ano, o Internacional venceu as últimas seis partidas que disputou na Série B e assumiu a liderança da segunda divisão nacional, dando alívio a Guto Ferreira e ao torcedor, que viu a equipe abrir uma vantagem de oito pontos para o primeiro time fora da zona de acesso à primeira divisão do futebol brasileiro.

Se a volta à elite nacional já parece encaminhada, a Copa da Primeira Liga pode ajudar a recuperar a autoestima do Internacional. Nesta temporada, o time foi vice-campeão gaúcho e já está fora da Copa do Brasil. Por isso, o torneio é a única chance de conquista da equipe em um torneio com times da primeira divisão nacional.

Ao menos na fase de grupos, o time se saiu bem. O Internacional liderou a sua chave - A - com vitórias sobre Fluminense, Brasil-RS e Criciúma, tendo 100% de aproveitamento. E agora pegará um adversário que fez apenas quatro pontos na primeira fase - o Atlético Mineiro perdeu o clássico para o Cruzeiro, venceu o Joinville e empatou com a Chapecoense.

O time mineiro também vai preservar os seus principais jogadores para a sequência do Brasileirão, torneio onde tenta encontrar uma regularidade para conquistar uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, algo tratado como obrigação pelos seus dirigentes.

De qualquer forma, a eliminação na Copa da Primeira Liga para um adversário que está na Série B, ainda que um dos mais tradicionais clubes do futebol nacional, pode aumentar a pressão sobre o ainda incipiente trabalho do técnico Rogério Micale, ainda mais depois da traumática eliminação nas oitavas de final da Copa Libertadores.

Além de Valdívia, as exceções entre os titulares escalados são o lateral-direito Marcos Rocha e o zagueiro Gabriel. Mas as atenções estarão voltadas para dois jogadores que ganharam recentemente status de reserva - Robinho e Fred - no clube, mas que possuem larga experiência e participação em Copas do Mundo pela seleção brasileira.

O desafio contra o Internacional, portanto, é a chance para ambos mostrarem que podem ser titulares com Rogério Micale no Atlético Mineiro. A situação mais delicada é de Robinho, que vem sendo figura constante no banco de reservas, nem sendo acionado em alguns jogos, como ocorreu no último fim de semana, no triunfo sobre a Ponte Preta, em Campinas (SP).

Já Fred perdeu a sua vaga após sofrer lesão, por ainda não estar com o condicionamento físico ideal depois de ser liberado pelo departamento médico. Recuperar o faro de gol nesta quarta-feira no estádio Beira-Rio pode ser o passo decisivo para o centroavante reconquistar a titularidade do time em que é o artilheiro na temporada, com 23 gols marcados.