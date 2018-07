Com Fred e sem Conca, Fluminense vence jogo-treino nas Laranjeiras

Na estreia de Fred em 2015, o Fluminense conquistou sua primeira vitória nesta pré-temporada, por 2 a 1 sobre a Cabofriense, em jogo-treino realizado no Estádio das Laranjeiras, na manhã deste sábado. Na semana passada, o time carioca havia perdido os dois jogos amistosos que disputou nos Estados Unidos.

Com a transferência encaminhada para a China, o meia argentino Conca não participou da atividade. A presença de Fred, por outro lado, indicou que o jogador deve ficar no clube.

A Cabofriense começou melhor no primeiro tempo, e abriu o placar logo aos 7 minutos, com Vitor Silva. O time da Região dos Lagos impôs forte marcação e chegou bem outras vezes ao ataque, obrigando Cavalieri a fazer importantes defesas.

Ainda demonstrando falta de ritmo, Fred teve uma apresentação bastante apagada. Para complicar ainda mais a vida do atacante, o meio-campo tricolor carecia de criatividade e, com isso, as bolas não chegavam com qualidade à área.

As melhores jogadas ofensivas do Fluminense foram criadas pela ponta direita, com o lateral Renato, destaque do time no primeiro tempo. Com velocidade e dribles de efeito, Renato dominou o seu setor e chegava à linha de fundo para criar com facilidade.

Após o intervalo, o técnico Cristóvão Borges começou a testar os jogadores reservas. A partir daí, o Fluminense conseguiu tomar o controle do jogo. Aos 19, Jean conseguiu o gol de empate. Uma das apostas para a temporada, o meia Marlone entrou bem na partida e deu a assistência, aos 35, para Michael, substituto de Fred, fazer o gol que deu a primeira vitória do time tricolor no ano.