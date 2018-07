Com Fred, Fluminense busca a vitória contra o Boavista em Moça Bonita

RIO - Por força das circunstâncias, o técnico Abel Braga foi obrigado a mudar o time e viu a sua equipe ter a melhor atuação do ano na vitória por 3 a 1 sobre o Macaé, na última quarta-feira. Com Fred poupado e Wellington Nem machucado, o treinador aproveitou e barrou o astro Deco. Uma equipe rejuvenescida respondeu bem, com ímpeto e velocidade. Será interessante observar que alterações o treinador do Fluminense fará para a partida deste sábado contra o Boavista, em Moça Bonita, às 16 horas, pela quarta rodada da Taça Rio (segundo turno do Campeonato Carioca).

Fred certamente estará de volta, depois de se destacar nos amistosos da seleção brasileira. Sua vaga é mais do que cativa. Com isso, o garoto Michael, autor de três gols em sua primeira oportunidade como titular, vai precisar aguardar por nova chance. "O Fred que abra o olho dele. O Michael é uma revelação que vem trabalhando muito e buscando seu espaço. Ele foi muito bem no jogo e merece o sucesso", brincou o zagueiro Leandro Euzébio.

Mas e Deco? Maior salário do elenco, o luso-brasileiro vive má fase, ocasionada pelas insistentes lesões. Depois de um estiramento muscular na pré-temporada, o veterano meia lida com dores no joelho. É muito provável que Deco continue no banco, dado o bom momento de Wagner. Uma alternativa seria sacar Rhayner, o atacante sem gols. Mas o time perderia o atrevimento exibido na última rodada.

O jogo vale a liderança do Grupo B para o time tricolor, que tem sete pontos e está atrás do Resende, com nove e campanha perfeita no returno. Uma vitória deixará os tricolores bem posicionados para garantir uma vaga nas semifinais, pois abrirão seis pontos para a terceira posição, dividida por Flamengo e o próprio Boavista, que não vai vender barato uma derrota.

Outro problema para Abel Braga é o atacante Wellington Nem. O garoto sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante treinamento e ainda não se recuperou. Marcos Júnior segue no time.