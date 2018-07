Com Fred, Fluminense enfrenta o Grêmio em Porto Alegre nesta quinta-feira

Para motivar a equipe das Laranjeiras, o técnico Eduardo Baptista tem usado o final da temporada como um laboratório para o time do ano que vem. A ideia é terminar 2015 com uma boa sequência. No entanto, os jogadores sabem que a missão é espinhosa.

"O Grêmio sempre toma a iniciativa do jogo no Sul e não espero nada de muito diferente nisso. Portanto, temos que trabalhar no sentido de impor o nosso ritmo, sem aceitar pressão. Não podemos ficar acuados no campo de defesa porque isso vai acabar custando caro. Temos que tentar propor o jogo e sermos inteligentes para aproveitarmos os espaços que poderão surgir durante a partida", alertou o meia Cícero.

A novidade na escalação é o retorno do capitão Fred. Ele não atua desde o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Palmeiras, no dia 28 de outubro. Em contrapartida, o time tricolor carioca não contará com o volante Jean, que voltou a sentir dores musculares. Sem ele, a equipe pode ser escalada com Edson ao lado de Pierre e Cícero um pouco mais avançado; ou Pierre e Cícero como volantes e Osvaldo na frente.