Com Fred no ataque e Magno Alves no banco, Fluminense estreia contra o Joinville

O atacante Magno Alves, principal contratação do clube para a competição, irá esperar uma chance no banco de reservas. Ele ganhou condições legais de jogo nesta sexta-feira, mas o técnico Ricardo Drubscky preferiu manter Kenedy ao lado de Fred. "Conversei com o Magno na frente de um tabuleiro tático para discutirmos as possibilidades. Ele foi claro ao dizer o que vinha fazendo, que combina com o que eu penso. Pode jogar com o Fred, sim", disse o treinador, deixando claro que a opção por Kenedy é apenas tática.

Outro contratado, o zagueiro Antônio Carlos também tem condições de jogo, mas ficará no banco de reservas. Gum e Marlon formarão o miolo de zaga. É no meio de campo que residem as maiores dúvidas do treinador, que não declarou se irá optar por Gerson ou Wagner. Certo, porém, é a vontade de ter equilíbrio no setor.

"Precisamos analisar pela dinâmica. Jean tem qualidade de meia. Não posso abrir mão de jogadores que façam uma boa transição", disse Ricardo Drubscky. "Mas não faremos o Fluminense forte no ataque se não cuidarmos da defesa".